استقالة لولزيم باشا زعيم المعارضة الألبانية بعد صراع على السلطة

استقال لولزيم باشا، الزعيم اليميني للمعارضة الألبانية اليوم الاثنين، بعد أشهر من عدم استقرار الحزب.

وقال باشا للصحفيين بعد اجتماع للحزب الديمقراطي في تيرانا "للأسف، فشلت محاولتي لتوحيد الحزب".

ولم يذكر باشا اسم مؤسس الحزب ورئيسه لفترة طويله الرئيس السابق صالح بيريشا، ولكن المعروف أن باشا (47 عاما) كان في صراع مرير على السلطة مع السياسي المخضرم (77 عاما).

وقد بلغت ذروة الصراع في وقت سابق من العالم الجاري في طرد بيريشا من الحزب. وقبل ذلك بفترة وجيزة، حاول بيريشا وأنصاره اقتحام مقر الحزب.

وأسفرت حالة الفوضى عن خسائر كبيرة في الانتخابات. وفاز الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ايدي راما في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نيسان/أبريل الماضي وكذلك الانتخابات التكميلية لاختيار عمد العديد من المدن الرئيسية في وقب مبكر من الشهر الجاري.