وصول أكثر من 21 ألف لاجئ أوكراني لليونان وقبرص

وصل نحو 13 ألف لاجئ أوكراني إلى اليونان منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الحماية المدنية اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن من بينهم 4161 قاصرا.

وأفادت إذاعة قبرص أن أكثر من 6000 لاجئ أوكراني وصلوا قبرص.

وأضافت الإذاعة في تقريرها، أنه بالاضافة لذلك، كان هناك 2000 شخص من أوكرانيا يقضون عطلتهم أو يعملون في قبرص، ولا يمكنهم العودة لبلادهم بسبب الحرب.

وأوضح تقرير الاذاعة أنه سوف يتم مساعدة هؤلاء الأشخاص، مثل بقية لاجئي الحرب "بصورة سريعة وغير بيروقراطية".

وقد أعادت اليونان بالفعل فتح ثلاثة مخميات تم إقامتها خلال أزمة اللاجئين عام 2015، على الرغم من أن معظم اللاجئين القادمين من أوكرانيا يقيمون حتى الآن عند أقاربهم أو أصدقائهم.