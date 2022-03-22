الصين: قائدا الطائرة المنكوبة لم يجيبا على اتصالات مسؤولي الملاحة الجوية

قالت السلطات الصينية في مؤتمر صحفي إن قائدي الطائرة الصينية المكنوبة التابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز" في رحلتها رقم 5735 لم يجيبا على اتصالات عديدة من مسؤولي الملاحة الجوية مع سقوطها المفاجئ.



ويفحص المحققون الأدلة لفهم سبب السقوط المفاجئ للطائرة "بوينج 737 - 800 ان جي" التي كانت تقل 132 شخصا وتحطمها في جنوب الصين أمس الاثنين.



ولا يزال من المبكر للغاية إصدار أي أحكام واضحة بشأن القضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول صيني عن السلامة الجوية قوله في مؤتمر صحفي في وقت متأخر اليوم الثلاثاء.



وأثار السقوط المفاجئ لطائرة شركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز" الصينية من ارتفاع 29 ألف قدم (8840 مترا) حيرة المتخصصين في حوادث الطيران.



وقد عرضت بوينج المساعدة في التحقيق الذي تجريه الصين.



وقامت "تشاينا ايسترن" بتعليق طيران اسطول طائراتها من طراز 737-800 كما تم إلغاء آلاف الرحلات الداخلية اليوم الثلاثاء في مختلف أنحاء الصين.



وأمر المسؤولون الصينيون بإجراء مراجعة شاملة للسلامة لمدة أسبوعين.



واصطدمت الطائرة بتل بالقرب من مدينة واتشو في إقليم قوانجشي. وقال شهود إن الطائرة تحطمت تماما ولم تعثر فرق الطوارئ على أي ناجين، حيث قتل كل الركاب وعددهم 123 راكبا فضلا عن طاقم الطائرة وعدده 9 أفراد، ليصبح الحادث أول حادث لطائرة ركاب منذ عام 2010، والأسوأ خلال ثلاث عقود. ويمكن أن يعرقل الطقس السيء جهود فرق الطوارئ.