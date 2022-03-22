تقرير: اتفاق تعاون بين الشرطة الإسرائيلية ونظيرتها المغربية بشأن تسليم المجرمين

توصلت الشرطة الاسرائيلية إلى اتفاق تعاون مع نظيرتها المغربية لتسليم مجرمين يتواجدون على أراضي المغرب.

وذكرت القناة الاسرائيلية "13" مساء اليوم الاثنين أنه رغم عدم وجود اتفاق تسليم رسمي بين البلدين، نجحت الشرطة الاسرائيلية بالتوصل إلى تعاون مع نظيرتها المغربية بشأن تسليم المجرمين، على خلفية تحسين العلاقات بين البلدين وتوقيع اتفاقيات التطبيع .

وذكر التقرير أنه نتيجة لذلك، فإنه خلال الأيام القريبة القادمة من المتوقع أن نشهد تطورات دراميتكية بكل ما يتعلق بهذا التعاون وأن نرى مجرمين ومطلوبين للتحقيقات يهبطون في إسرائيل.

وعلى صعيد متصل نشرت القناة الاسرائيلية "13" الجمعة أنه على ضوء تحسن العلاقات بين إسرائيل وتركيا، والاجتماع بين الرئيسين يتسحاق هرتسوج ورجب طيب أردوغان، فإن الشرطة الإسرائيلية ستقدم لتركيا قائمة بأسماء مجرمين بغرض تسليمهم، يأتي هذا بعد تسليم تركيا أحد المجرمين الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن المغرب وإسرائيل قد وقعتا على اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية في ديسمبر عام 2020، بوساطة أمريكية.