بلاسخارت تدعو إلى مشاركة جيران العراق في مناقشات هادفة حول تقاسم المياه

دعت الممثلة الأممية الخاصة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، إلى مشاركة جيران العراق في مناقشات هادفة حول تقاسم المياه، مؤكدة أن أُسرة الأمم المتحدة في العراق تعمل بالشراكة مع العراق على إدارة الموارد المائية والتقليل من آثارها السلبية على البيئة.

وقالت بلاسخارت، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن توافر الموارد المائية وإدارتها بشكلٍ سليم يكتسب أهمية خاصة في العراق، مشيرة إلى أنها زارت الشهر الماضي أهوار بلاد ما بين النهرين في الجنوب، وشاهدت بنفسها التحديات العديدة التي يواجهها العراق.

وأضافت أن انخفاض هطول الأمطار، ونقص المياه، وتملّح التربة والمياه، والإدارة غير الفعّالة للموارد، والنمو السكاني، كُلّها عواملُ أثّرت في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تغيّر المناخ، موضحة أن التخفيض النشط لتدفقات المياه من البلدان المجاورة يمثل تهديداً خطيراً آخر.

وأشارت الى أن ندرة المياه ليست فقط خطراً ماثلاً، ولكنها أيضاً عامل مُضاعِفٌ للمخاطر، فتأثيرُها المحتمل على الفقر والنزوح والصراع له تداعياتٌ خطيرةٌ على استقرار العراق وازدهاره على المدى الطويل.

ولفتت إلى أن عقد مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه في العراق في وقت سابق من الشهر الجاري بداية جيدة يجب أن تعقبها إجراءات، داعية إلى التغلب على الانقسام السياسي في العراق وإيلاء هذا الموضوع أهمية باعتباره مسؤوليةً مشتركة، وملفاً حاسماً لابدّ من معالجته بشكلٍ عاجلٍ وجادّ.





