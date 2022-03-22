استمرار التحقيق في حادث تحطم الطائرة الصينية

لا يزال المحققون يحاولون تحديد سبب السقوط المفاجئ للطائرة "بوينج 737 - 800 ان جي" التي كانت تقل 132 شخصا وتحطمها في جنوب الصين أمس الاثنين.



وأثار السقوط المفاجئ لطائرة شركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز" الصينية حيرة المتخصصين في حوادث الطيران.



وعرضت بوينج المساعدة في التحقيق الذي تجريه الصين.



وقامت "تشاينا ايسترن" بتعليق طيران أسطول طائراتها من طراز 737-800، كما تم إلغاء آلاف الرحلات الداخلية اليوم الثلاثاء في مختلف أنحاء الصين.



وأمر المسؤولون الصينيون بإجراء تقييم شامل للسلامة ومن المقرر أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا بشأن التحطم مساء اليوم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



واصطدمت الطائرة بتل بالقرب من مدينة واتشو في إقليم قوانجشي.



وقال شهود إن الطائرة تحطمت تماما ولم تعثر فرق الطوارئ على أي ناجين، حيث قتل كل الركاب وعددهم 123 راكبا، فضلا عن طاقم الطائرة وعدده 9 أفراد، ليصبح الحادث أول حادث لطائرة ركاب منذ عام 2010، والأسوأ خلال ثلاث عقود. ويمكن أن يعرقل الطقس السيء جهود فرق الطوارئ.