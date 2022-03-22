قال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى اتجاه الاقتصاديات نحو الملاذ الآمن «الذهب»، مشيرًا إلى ارتفاع سعر الجرام إلى 1002 جنيها حتى الآن.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أنه لن يستطيع أحد تحجيم هذا الوضع في ظل ارتفاع معدل التضخم المستمر مع استمرار الحرب، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب غير مسبوق إطلاقًا.

وعقب: «شيء مشفنهوش قبل كده، في أقصى درجات الارتفاع مسمعناش الألف جنيه دي إطلاقا»، قائلا إن الذهب هو العملة العالمية الوحيدة، التي يمكن استبدالها بعملة أي دولة.

وأكد أن الارتفاع في أسعار الذهب مستمر طالما الحرب مستمرة، ما يؤدي إلى ركود في الأسواق، مضيفًا: «نحن المتضررون الوحيدون من الارتفاع لأن الذهب بالنسبة لنا هو ما يعاد تدويره.. لما يبقى الذهب غالي والناس بتحجم عن الشراء كمحلات بنلاقي ركود».