المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة يستقبل وفدا من أعضاء نادى روتارى

استقبل المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة وفد من أعضاء نادى روتارى مصر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 مارس الجارى.

وترأس الوفد الزائرالمهندس محافظ روتارى مصر، وبصحبته عدد من أبرز أعضاء وعضوات النادى، حيث كان فى استقبالهم السيد اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع التدريب، واللواء مدير المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة وقادة وضباط المعهد.

وشهد اللقاء عرض فيلم وثائقى بقاعة الاحتفالات الرئيسية عن المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة، وما يضطلع به من مهام تدريبية، كما تضمن الفيلم الإمكانيات الإنشائية والبشرية واللوجستية وما ينظمه المعهد من فرق ودورات تدريبية.

كما تم اصطحاب الوفد الزائر فى جولة تفقدية لميادين المعهد التدريبية ومنشاته الخدمية والفندقية، حيث تم تقديم شرح لمساعدات التدريب المستخدمة وعرض بيانات عملية بـ (مبانى الاقتحام، برج الكوماندز، ميدان الرماية المغلق، ميدان الرماية من السيارات، مهارات فك وتركيب السلاح).

وفى نهاية الزيارة أعرب المهندس محافظة روتارى مصر والوفد المرافق له عن بالغ سعادته بتواجده فى هذا الصرح التدريبى المتميز، والذى يجعله يشعر وكل المصريين بالفخر والاعتزاز بأن الشرطة المصرية على هذا المستوى من الكفاءة والاحترافية، كما توجه بخالص الشكر لوزارة الداخلية على إتاحة هذه الفرصة، وقدم التهنئة لجميع رجال الشرطة بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، وانتهت الزيارة بالتقاط صور جماعية وتبادل الدورع التذكارية.

يأتي ذلك فى إطار الاحتفال بأعياد الشرطة 2022، وحرصاً من منظمات المجتمع المدنى على مشاركة وزارة الداخلية احتفالاتها وتهنئة رجالها بهذه المناسبة.