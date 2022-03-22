الداخلية تنظم زيارة لأعضاء القومي لحقوق الإنسان لمراكز إصلاح وتأهيل المنيا

نظمت وزارة الداخلية زيارة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لمركز إصلاح وتأهل المنيا.

واستقبلت مراكز إصلاح وتأهيل المنيا بقطاع الحماية المجتمعية وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الباحثين القانونين.

وجرى اصطحاب الوفد في جولة تفقدية لعدد من المنشأت شملت مدخل المنطقة والاستقبال الخارجي لإهالى النزلاء، وغرف العمليات، والصيدلية، والعيادات الخارجية، وغرف إيداع النزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتفقد الوفد مركز إصلاح وتأهيل المنيا 1، وشملت الزيارة (المطبخ، المخبز، الكافيتريا، المسجد، الورش الإنتاجية، مبنى الخدمات "إنشاد ديني، وعظ مسيحي، رسم، نحت، الفصول التعليمية ومحو الأمية"، المكتبة، الزراعات الإنتاجية، الملاعب الرياضية).



وتوجه الوفد إلى مركز إصلاح وتأهيل النساء المنيا 3، وتفقد (معرض الهوايات والمشغولات والمفروشات اليدوية من إنتاج النزيلات، عنبر حجز النزيلات، حديقة الأطفال، الحضانة الإيوائية).



وأشاد الوفد بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية والتي تأتي تأكيداً على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الإلتزام بكافة الضوابط القانونية فى التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية، الصحية، الإجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية) خلال فترة إيداعه تمهيداً للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية.

يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفي ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل لوفود المجالس القومية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.