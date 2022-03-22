السجن 8 سنوات لسياسية معارضة في نيكاراجوا بتهمة غسل الأموال والاختلاس

قالت وسائل إعلام ومركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان إن حكما بالسجن ثماني سنوات صدر بحق السياسية المعارضة البارزة كريستيانا شامورو، يوم الاثنين، بتهمة غسل الأموال والاختلاس.

وكانت كريستيانا شامورو، التي وضعت قيد الإقامة الجبرية في حزيران/يونيو 2021 قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، قد أدينت بالتهم الموجهة إليها قبل 10 أيام.

كما حكم على شقيقها، عضو البرلمان السابق بيدرو خواكين شامورو، بالسجن تسع سنوات، وحكم على سائق كريستيانا شامورو بالسجن سبع سنوات، وعلى اثنين من الموظفين في مؤسستها الصحفية بالسجن لمدة 13 عاما، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان "سينيده" ووسائل إعلام المعارضة.

وظلت كريستيانا شامورو في البداية قيد الإقامة الجبرية.

وفاز الرئيس دانيال أورتيجا / 75 عاما / بفترة ولايته الرابعة على التوالي منذ عام 2007 في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها "مزورة".

وشنت حكومة أورتيجا حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة قبل الانتخابات، حيث ألقي القبض على أكثر من 30 من منتقدي الحكومة.