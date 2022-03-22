تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الطماطم 25 جنيها لتتراوح بين 2.50 إلى 4.75 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقرت أسعار البصل تترواح بين 1.5 إلى 2.75 جنيه.

وتراجعت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.

وارتفعت أسعار الفاصولياء 5 جنيهات لتترواح بين 17 إلى 25 جنيها.

وتراجعت أسعار الباذنجان البلدي جنيها ليترواح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وارتفع سعر الفلفل الرومي 3 جنيهات ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

وارتفع سعر الفلفل الحامي جنيهين ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

وارتفع أسعار الملوخية 50 قرش لتتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

وارتفع سعر الخيار البلدي جنيهين ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

واستقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

استقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف الشحن والنقل في مختلف المناطق.