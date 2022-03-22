جريمة مريرة شهدتها منطقة الملاءة بمدينة حلوان، حيث أقدم طفل يعمل بمطعم مشويات على قتل طفل آخر بضربه بسيخ خاص بشوي الكفتة، مما أدي لوفاته أثناء الهزار بينهما، والذي تحول لمشادة كلامية.

وتلقي المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة الملاءة في عرب غنيم، مفاده مقتل طفل يدعي رجب حسام عزام، 13 سنة، علي يد عامل في مطعم مشويات.

وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية كان يشتري طعاما من المحل الذي يعمل به المتهم وخلال نوبة هزار بينهما تطور إلى مشادة كلامية قام على إثرها المتهم ويدعي عبد الرحمن محمد رمضان، 14 سنة، عامل بمطعم مشويات، بضرب الضحية بسيخ حديدي مما أسفر عن مقتله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة؛ فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.