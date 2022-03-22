 ولي عهد الكويت يؤكد أهمية علاقات بلاده التاريخية مع كندا - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 مارس 2022 3:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

ولي عهد الكويت يؤكد أهمية علاقات بلاده التاريخية مع كندا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 1:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 1:44 م

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أهمية العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولتي الكويت وكندا، مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

وقال ولي العهد الكويتي، خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء، بقصر بيان بالعاصمة الكويت مع حاكم عام كندا ماري مي سايمون، والقائد العام للقوات الكندية، إنه تم بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين الكويت وكندا وتنمية أطر التعاون وتعزيزها على كافة الأصعدة والمجالات.

حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وسفير دولة الكويت لدى كندا ريم محمد الخالد، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكيتين المستشار نواف عبد اللطيف الأحمد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك