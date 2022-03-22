ولي عهد الكويت يؤكد أهمية علاقات بلاده التاريخية مع كندا

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أهمية العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولتي الكويت وكندا، مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

وقال ولي العهد الكويتي، خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء، بقصر بيان بالعاصمة الكويت مع حاكم عام كندا ماري مي سايمون، والقائد العام للقوات الكندية، إنه تم بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين الكويت وكندا وتنمية أطر التعاون وتعزيزها على كافة الأصعدة والمجالات.

حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وسفير دولة الكويت لدى كندا ريم محمد الخالد، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكيتين المستشار نواف عبد اللطيف الأحمد.