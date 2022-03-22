قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إنه تم وضع محطة تشرنوبل النووية في حالة تأهب بعد اندلاع حرائق غابات متعددة بالقرب من المحطة، مما أثار مخاوف من "انتشار الدخان الإشعاعي" في أعقاب هجوم روسي مشتبه به.

وأضافت أنه يُعتقد أن ما يصل إلى سبع حرائق غابات اندلعت نتيجة إما القصف الروسي أو الحرق المتعمد، وفقًا للبرلمان الأوكراني.

وقالت أوكرانيا إن الحرائق كانت "مشتعلة دون رادع" في المنطقة الخاضعة حاليا لسيطرة القوات الروسية.

ووفقًا للخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة، فقد أثار هذا مخاوف من أن "الدخان الإشعاعي قد ينتشر".

يأتي ذلك بعد أن حذرت إدارة المخابرات الأوكرانية من أن موسكو تخطط لشن هجوم على محطة تشرنوبل.