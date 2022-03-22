استؤنفت الرحلات الجوية بين غرب ليبيا وشرقها، اليوم الثلاثاء، بتسيير أولى الرحلات إلى مدينة بنغازي من مطار معيتيقة بطرابلس بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

وقال مصدر مسؤول بشركة طيران العالمية بليبيا في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن رحلة تابعة للشركة وصلت مطار بنينا الدولي ببنغازي، قادمة من مطار معيتيقة وعلى متنها 32 راكبًا، ومن المقرر أن تقلع رحلة أخرى اليوم من مطار بنينا إلى مطار معيتيقة بطرابلس وعلى متنها 25 راكبا، مؤكدا أن الشركة قامت بجدولة رحلاتها للأسابيع القادمة.

يذكر أن حركة الطيران الجوي توقفت بين مطاري معيتيقة بطرابلس ومطارات شرق ليبيا في 3 مارس الجاري، وطالبت عدة جهات محلية ودولية من بينها الأمم المتحدة باستئناف الرحلات الجوية بين الجانبين.