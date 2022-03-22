وكيل تعليم الإسكندرية يستقبل وفد الوكالة الأمريكية لمتابعة مواهب التعليم الفني

استقبل الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، وفدا ممثلا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يرافقه وفد ممثل لمشروع "قوى عاملة مصر"، بقيادة جوزيف غانم مدير المشروع التابع لوزارة القوة العاملة، وذلك بمدرسة رشدي الصناعية بنات بإدارة شرق، وبحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني، والدكتورة همت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق، وطارق موسى مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل، وياسمين نجيب مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالإسكندرية ورضا متولي رئيس مجلس أمناء الإدارة .

وقال وكيل الوزارة، إن الزيارة تهدف إلى قياس أثر ما تم من أنشطة خلال فترة مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز " على طالبات وأعضاء هيئة التدريس، حيث بدأت جلسات برنامج الزيارة اليوم بجلسة توجيه وإرشاد وعرض لنشاط مفهوم الدوافع نحو عمل ما ومدى تأثيرها على المستقبل المهنى للفرد.

وأضاف سعد، خلال تفقده، أنه تم تقديم عرضين عمليين لعرض مواهب الطلاب التي تعكس مهاراتهم و تساعد على اكتشاف نقاط القوة لديهم ، ومعرض ريادة الاعمال والابتكار والذي تضمن منتجات الطالبات، والاجتماع الاشرافي لبرنامج معًـا ننطلق حيث تضمّن الاجتماع عرض لأنشطة الفريق والخدمات التى يتم تقديمها لزملائهم من الطلاب.

وفي نهاية الزيارة، تم عقد مجموعة نقاشية تضمت مجموعة من ميسرات المدرسة والمستفيدات من تداخلات المشروع لمناقشة الأنشطة التي شاركن بها ومدى الاستفادة منها و أثرها على طالبات المدرسة .

وأكد سعد أن مشروع " قوى عاملة مصر " يدعم وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل التابعة للمديرية في مجالات تدريب المعلمين، والتوظيف، وتوفير معلومات عن سوق العمل ، و التوجيه والإرشاد المهني، والتدريب وتنمية المهارات، و الصحة والسلامة المهنية، مضيفا أن المشروع يساهم في تطوير آلية ومعايير الجودة للمدارس الفنية، وتقديم نظام تمكين داعم لمديري المدارس الفنية من خلال تقديم برامج تدريبية وبناء قدرات لضمان تحسين الإدارة المدرسية.

وقالت المديرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه تأتي الزيارة في إطار الاتفاقية الإطارية لتنمية التجارة والاستثمار والموقعة بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 30 سبتمبر 2014 والمعدلة بتاريخ 4 أغسطس 2019 وكذلك 29 يونيو 2020، ووفقًـا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والموقعه بتاريخ 15 سبتمبر 2021.