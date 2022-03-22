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أعلن أحمد راشد مهدي رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا، أن الوحدة المحلية لقرية العزيمة بقيادة شريف عزات رئيس الوحدة المحلية، عقدت ندوة تثقيفية توعوية بعنوان: "الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ...التنمر"، وذلك ضمن الدور التوعوي للمواطنين.

جاء ذلك بحضور فراج عبد الجواد سكرتير القرية، ومسؤولي شؤون المرأة بمجلس مدينة سمالوط، والشيخ حسين خميس إمام مسجد العزيمة بوزارة الأوقاف.

وشملت الندوة سيدات القرية والقرى التابعة لقرية العزيمة، وتم إلقاء الندوة من قبل شؤون المرأة وفضيلة الشيخ حسين خميس، ومضمونها الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة...التنمر.

وتناول المتحدثين، ضرورة تنظيم الأسرة كظاهرة صحية، تقتضيها الظروف المعيشية، والحياتية، والتنمية المستدامة.

كما استهجن المتحدثين ظاهرة التنمر، مؤكدين أنها سلبية مجتمعية، وتعود بأضرار خطيرة علي الفرد والمجتمع.