الرياض تستضيف الاجتماع الأول لفريق عمل اللجنة المصرية السعودية المشتركة

انطلق صباح اليوم بالعاصمة السعوودية الرياض، الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الـ17 للجنة المصرية السعودية المشتركة، الذي يترأسه عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والإعلام، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وبدأت الفعاليات بعقد اجتماعات فريق العمل المشترك على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين برئاسة إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وجابر بن منور المشعل وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودي.

وفي هذا الإطار، أوضح إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري، أن الاجتماعات تناولت متابعة التوصيات الصادرة عن الدورة الـ17 التي استضافتها القاهرة خلال شهر يونيو الماضي، التي تضمنت تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث سبل مواجهة أي تحديات تعترض التنفيذ ومتابعتها.

وأشار إلى أن قطاع الاتفاقيات التجارية قام بعقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي هيئة التجارة الخارجية السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مطلع شهر مارس الجاري للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي فيما يخص النواحي الإجرائية لعمل اللجنة، وكذا توحيد المواقف والرؤى بشأن كل الموضوعات الفنية مع الجانب السعودي.