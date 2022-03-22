أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 1ر472 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8ر10 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 472 مليونا و 116 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 94 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و 806 ملايين جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.