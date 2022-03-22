مجموعة تداول السعودية تطلق حزمة تحسينات لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول

أعلنت "مجموعة تداول السعودية القابضة"، اليوم الثلاثاء، نيتها إطلاق حزمة من التحسينات من خلال شركاتها التابعة تداول السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، ومركز إيداع الأوراق المالية "إيداع".

وقالت المجموعة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إن التحسينات تهدف لتطوير البنية التحتية لخدمات ما بعد التداول، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من الثالث من أبريل.

وأشارت إلى أن هذه التحسينات تعد الأكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية السعودية، وتهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية وتقديم منتجات جديدة.

وتوقعت أن يكون لهذه التحسينات أثر إيجابي على الكفاءة التشغيلية للمجموعة والشركات التابعة لها، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينها إن وجدت.