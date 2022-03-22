قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ الوزارة تعمل على توعية أصحاب المخابز (السياحية) وتدريبهم على آلية البيع في الفترة المقبلة؛ منعًا لحدوث أية مخالفات.

وأضاف مداخل هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة لا تتربص بأصحاب المخابز السياحية، مشيرًا إلى أن القانون يتم تطبيقه على الجميع.

وذكَّر بأنّ أحكام حبس وصلت إلى عامين، صدرت في الفترة القليلة الماضية لأصحاب مخابز مارسوا احتكارًا ورفعوا السعر، متابعًا: "لا أتمنى أن يقع أحد تحت طائلة هذا القرار.. على الجميع الالتزام وأن يعرف ما له وما عليه".

ووجه رسالة طمأنة، بأنّ الوزارة ستؤدي دورها على النحو الأمثل في الفترة الراهنة وسترفع الأعباء عن المواطنين.

وهذا الأسبوع، حدّد مجلس الوزراء سعر بيع الخبز السياحي (الحر)، بواقع 50 قرشًا للرغيف زنة 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 65 جرامًا، وجنيه للرغيف زنة 90 جرامًا.

ونص قرار مجلس الوزراء بأن تلتزم جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لورادها من المشترين.

جاء تدخل الحكومة على هذا النحو في أعقاب شكاوى مواطنين من ارتفاع أسعار الخبز السياحي، بالتزامن مع أزمة اقتصادية ضربت الكثير من دول العالم جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية، علمًا بأن كلا الدولتين من أكبر مصدري القمح على مستوى العالم.