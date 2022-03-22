مدارس أفغانستان تعيد فتح أبوابها أمام البنين والبنات بشروط

أعلنت وزارة التعليم في أفغانستان، الخاضعة لإدارة طالبان منذ الصيف الماضي، أن المدارس في أنحاء البلاد سوف تستأنف الدراسة غدا الأربعاء.

ولأول مرة منذ استيلاء طالبان على السلطة، سوف يُسمح للفتيات في الصفوف الدراسية بعد الصف السادس العودة إلى فصولهن، ولكن وفق شروط معينة.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، عزيز أحمد رويان، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، بأنه يجب اتباع ترتيبات خاصة من أجل عودة الفتيات فوق 12 عاما، والمعلمات إلى المدارس.

وتشمل ترتيبات عودة الفتيات للدراسة "فصل المباني المدرسية، والالتزام بارتداء الحجاب، وقيام معلمات بالتدريس (لهن)".

وأضاف رويان أنه في المناطق التي يتعذر فيها الفصل بسبب الافتقار إلى المباني المناسبة، سوف يتم فصل أوقات الدراسة للبنين والبنات.

ولم يكن مسموحا قبل ذلك سوى للفتيات في المرحلة الابتدائية بالعودة إلى فصولهن الدراسية.

وكانت المدارس الثانوية مفتوحة للفتيات في عدد قليل من المقاطعات، ولكن في معظمها، بما في ذلك العاصمة كابول، كان يتم إلزام الفتيات بالبقاء في منازلهن وحرمانهن من التعليم.

ووسط ضغوط واسعة النطاق على المستوى الوطني والدولي، تعهدت طالبان بالسماح لجميع الفتيات بالعودة إلى الفصول الدراسية عندما يبدأ العام الدراسي الجديد.

ويعارض المتشددون التعليم المختلط، ونتيجة لذلك فصلوا بالفعل في الدراسة بين الطلبة والطالبات في الجامعات.