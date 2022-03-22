تركيا تطالب البنوك بعدم إقراض الشركات التي تتداول الليرة في الخارج

حذرت هيئة الرقابة المصرفية التركية، البنوك من توفير قروض بالعملة التركية للشركات التي تسعى للمضاربة في أسواق المال الخارجية.



وطالبت الهيئة المعروفة باسم "بي.دي.دي.كيه" البنوك بالتدقيق في طلبات القروض من الشركات التركية قائلة إن هذه الأموال يمكن أن تستخدم في التربح بانتهاز الفرص في المضاربة على فروق أسعار الفائدة حيث يمكن أن تكون الفائدة على الليرة التركية أقل كثيرا منها في الداخل نظرا لقلة المتاح منها في الأسواق الخارجية، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للانباء.



وذكرت بلومبرج أن سوق النقد الخارجية تعتبر مصدرا رئيسيا للسيولة بالليرة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.



وكانت السلطات التركية قد فرضت سلسلة من القيود الرامية إلى الحد من تدفق الليرة إلى الأسواق الخارجية منذ 2018.



يذكر أن الليرة فقدت أكثر من 10% من قيمتها أمام الدولار خلال العام الحالي لتكون العملة الأسوأ أداء بين عملات الاقتصادات الصاعدة بعد الروبل الروسي، في ظل المخاوف من استمرار السياسة النقدية شديدة المرونة في تركيا، رغم ارتفاع معدل التضخم.