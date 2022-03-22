كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا دمرت 27 ألفًا و541 منشأة مدنية في 14 محافظة خلال الفترة من 30 يونيو 2018، وحتى 30 ديسمبر2021.

وأوضحت الشبكة اليمنية - في تقرير أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن المنشآت السكنية كانت الأكثر تضررًا حيث سجلت 20996 حالة اعتداء بحق منازل المدنيين تنوعت بين تدمير كلي وجزئي واقتحام وتفتيش واحتلال وتمترس ونهب وعبث بالمحتوى.

وأشار التقرير إلى أن التدمير طال ممتلكات عامة وخاصة والتي شملت مرافق تعليمية وصحية وخدمية ومقرات حكومية، ومشاريع ومنشآت حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور عبادة، والطرق والجسور، ومنازل ومجمعات سكنية، ومقرات الأحزاب والهيئات والمنظمات المحلية والدولية، والمصانع والشركات الاستثمارية والمحلات التجارية، والمزارع وآبار المياه.

ونوه التقرير بأن معظم القصف العشوائي والهجمات العشوائية التي تشنها ميليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدفت أحياءً سكنية مكتظة بالسكان وأسواقًا شعبية ومحلات تجارية، لافتًا إلى أن الأعيان المدنية في محافظتي تعز ومأرب كانت الأكثر تضررًا جراء القصف العشوائي لميليشيات الحوثي.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف فيما يتعلق بجرائم استهداف الأعيان المدنية وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتشكيل لجنة حصر لحجم الأضرار والخسائر التي لحقت الأعيان المدنية وخاصة (الممتلكات الخاصة).