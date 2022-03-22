مدير الفاو: انكماش متواصل في مساحات الغابات

قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، شو دونيو، إن مساحة الغابات بدأت وتواصل الانكماش خلال العقود الأخيرة، وباتت اليوم الكتلة الأحيائية، بما في ذلك الأخشاب، تلبي نسبة 25% فقط من إجمالي الطلب على المواد الأولية، في حين تنفرد الموارد غير المتجددة بالنسبة المتبقية، مضيفًا أنه لا ينبغي لنا أن نقف مكتوفي الأيدي.

وأضاف، في احتفالية اليوم بمناسبة اليوم الدولي للغابات، أنه لا يمكن تصور مستقبلنا من دون وجود السلع والخدمات التي توفرها الغابات. إذ توفر الغابات، التي تغطي قرابة ثلث سطح الأرض، المياه النقية والهواء والأخشاب والوقود والغذاء.

كما يعمل في قطاع الغابات ما لا يقل عن 33 مليون شخص ويستفيد مليارات الأشخاص مما ينتجه من سلع وخدمات، على حد ما أعلنه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، خلال افتتاح حفل اليوم الدولي للغابات لعام 2022، الذي انعقد بصيغة مختلطة في الجناح السويدي في معرض إكسبو 2020 في دبي وجرى بثه بشكل متزامن على شبكة الإنترنت.

وكان موضوع اليوم الدولي للغابات لعام 2022 الذي تحدده سنويًا الشراكة التعاونية من أجل الغابات، هو: "الغابات والإنتاج والاستهلاك المستدامان"، واعتمدت المنظمة شعارًا مصاحبًا له هو "اختر الأخشاب المستدامة لما فيه صالح الإنسان والكوكب".