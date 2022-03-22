متحدث الحكومة: الإعلان عن تفاصيل حزمة تحفيزية للبورصة غدا

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الجميع لاحظ اليوم الأداء الجيد للبورصة المصرية استجابة لقرارات اليوم، ما يؤكد أن هذه القرارات صحيحة وجاءت في وقتها المناسب.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن هناك حزمة تحفيزية للبورصة أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم، سيتم الإعلان عن تفاصيلها غدًا بعد العرض على مجلس الوزراء باكر.

وأكد أن هذه الحزمة التحفيزية سيكون لها أثر إيجابي مضاعف على البورصة المصرية، بالإضافة إلى قرارات اليوم، متابعًا: «البورصة المصرية ستشهد انتعاشًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة».

وحول سؤال ما إذا كانت الحكومة تدرس تعديل مرونة السياسات المالية والنقدية، ووجود حزمة تحفيزية للاستثمار المباشر لقطع الطريق أمام البيروقراطية، عقب: «يتم ذلك بشكل دوري ومستمر، وبدأنا نلحظ تأثير ذلك على البيان الذي صدر اليوم بخصوص استثمارات إماراتية جديدة في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي بقيمة 2 مليار دولار».

وذكر أنه «منذ زمن لن نسمع مثل هذه الأرقام الكبيرة جدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة من دولة شقيقة مثل الإمارات العربية المتحدة»، مضيفًا: «هذا تطور مهم جدا وجاء في وقته تماما، ويؤكد أن الحكومة والدولة المصرية حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر».

وركز على أن الـ2 مليار دولار استثمارات إماراتية لن يكونوا نهاية المطاف، موضحًا أن الحكومة تعمل على مزيد من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من عدة دول خلال الفترة المقبلة.