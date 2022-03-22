قالت بولندا، اليوم الثلاثاء إنها اقترحت على المسؤولين الأمريكيين استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، لافتة إلى أن الاقتراح لاقى «ردًا إيجابيًا» من الجانب الأمريكي.



وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الثلاثاء، أوضح وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي بيوتر نواك، في بيان، أن الأمر نوقش خلال اجتماعات، عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي.



وأضاف البيان: «خلال الاجتماعات مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، قدمنا اقتراحًا باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين، والذي قوبل بردود إيجابية وموافقة، وسيتم تسليم الأمر إلى الرئيس جو بايدن». ولم تصدر وزارة التجارة الأمريكية ردًا فوريًا على الأمر.



وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق محدد على البيان البولندي، قال مصدر أمريكي بشكل منفصل، إن «روسيا انتهكت الأعراف الدولية، ويجب أن تكون هناك عواقب على تعاملاتها في المنظمات متعددة الأطراف».