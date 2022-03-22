مسؤول خليجي: المشاورات اليمنية ستضم شخصيات من جميع المحافظات بما فيها صنعاء

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول خليجي القول إن المشاورات اليمنية – اليمنية، المقررة نهاية الشهر الحالي في الرياض، ستضم وجوها جديدة، وشخصيات من جميع المحافظات الشمالية والجنوبية، وحتى من العاصمة صنعاء وطوقها.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أعلن عن استضافة المجلس لمشاورات يمنية - يمنية برعاية خليجية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة الممتدة من 29 مارس الحالي حتى 7 أبريل المقبل.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول أن دعوة مجلس التعاون الخليجي للمكونات والأطراف اليمنية لن تستثني أحداً، مبينا أنها ستشمل السياسيين والأدباء والكتاب، والقادة العسكريين، إلى جانب المرأة والمجتمع المدني والشباب.

وأضاف: "المشاورات ستُعقد بمن حضر، وهي لجميع المكونات اليمنية. لا يمكن أن يكون الحل إلا من اليمنيين أنفسهم".

وأُرسلت الدعوات لأكثر من 500 شخصية يمنية، بحسب مجلس التعاون الخليجي.

وكان الحوثيون ردوا على مبادرة المجلس بتأكيد رفضهم لانعقاد المباحثات في الرياض، وطالبوا بعقدها في "دولة محايدة لم تشارك بالحرب"، على حد تعبيرهم.