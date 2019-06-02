وزارة الدفاع الأمريكية تنتقد الهجمات العشوائية الروسية ضد المدنيين الأوكرانيين

انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) روسيا يوم الاثنين لهجماتها "العشوائية" على المدنيين الأوكرانيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي في واشنطن: "سواء كانت صواريخ كروز أو صواريخ باليستية أو نيران المدفعية فإنهم يحشدون الكثير من المعدات في المدن في محاولة لإجبارها على الاستسلام".

وأضاف كيربي: "يؤدي هذا إلى المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين، والمزيد من الأضرار التي تلحق بالمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والضحايا الأبرياء بمعدلات أكبر وأعداد أكبر .. إنها عشوائية إلى حد كبير من نواح كثيرة".

وقال كيربي إنه لا يستطيع التعليق عما إذا كان هذا جزءا من الاستراتيجية الروسية.