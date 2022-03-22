التعاون الإسلامي تؤكد أهمية إدارة المخاطر المتعلقة بالمياه

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، على الحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة تحديات الوصول الموثوق إلى المياه وإدارة الأخطار الأخرى المتعلقة بالمياه من أجل صحة أفضل ومعيشة وازدهار اقتصادي للجميع.

وقالت المنظمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، إن موضوع اليوم العالمي للمياه لهذا العام "المياه الجوفية: جعل غير المرئي مرئيًا"، جاء ليؤكد مرة أخرى أهمية المياه باعتبارها موردًا ثمينًا ويسلط الضوء على أن المياه الجوفية مصدر مياه حيوي للبشرية، وهو ما قد لا يُرى، ولكن لا يجب نسيانه لأنه كنز مخفي نحتاجه لإثراء الحياة.

ولفتت المنظمة، إلى أنه بالرغم من أن الماء جزء من حياتنا اليومية، إلا أنه لم يتم الاعتراف به وإدارته كمورد أساسي ضروري لحياة الإنسان، فالإدارة المستدامة للمياه الجوفية هي الحل للنقص المتزايد في المياه وسوء نوعية المياه والجفاف الذي تفاقم بسبب تغير المناخ.

وأكدت أن استمرار إهمال مصادر المياه الجوفية سيؤدي إلى تفاقم مشاكل المياه في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، كما سيؤدي إلى تغيرات اقتصادية وديموغرافية تؤثر سلبًا على تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

وطالبت الدول الأعضاء بـ"ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي العام بشأن أهمية المياه الجوفية وتكثيف الجهود على المستوى الرسمي، من خلال توفير الإدارة المناسبة وابتكار جميع السبل الممكنة لإدارة المياه الجوفية باعتبارها من العناصر التي يمكن أن تخفف من مشاكل المياه إذا سعينا لتحقيق الاستخدام والتجديد المسؤول".

وجددت المنظمة التزامها بتعزيز الشراكات الدولية التي تشمل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات، وعلماء الدين، والمجتمعات المدنية، والمنظمات الدولية وغير الحكومية للإدارة المستدامة لموارد المياه الجوفية، وتعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على المياه وتخزينها، وتطوير مصادر المياه البديلة ولوائح المياه وتحقيق الهدف المشترك لمستقبل مائي آمن في سياق تحقيق التنمية المستدامة.