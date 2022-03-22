ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص بالدقهلية لتهديديه وابتزازه إحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلاغا من سيدة مقيمة بمحافظة الدقهلية بتضررها من اضطلاع شخص بإرسال رسائل عبر موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك وإنستجرام" لحسابات كريمتها تحوى عبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم نشر صور ومقاطع فيديو لها والتشهير بها.

وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة شخص مقيم بمحافظة الدقهلية.

وبقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة، كما تبين ارتكابه وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامى.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.