قالت شركة أرامكو السعودية، إن تكاليف إنتاج كل برميل مكافيء نفطي، اللاحقة لأعمال الحفر في قطاع التنقيب والإنتاج، بلغت ثلاثة دولارات (11.3 ريال سعودي) خلال عام 2021، وفق ما نشرته صحيفة "الاقتصادية اونلاين" السعودية اليوم الثلاثاء

كانت التكلفة 8ر2 دولارا (6ر10 ريال سعودي) في عامي 2019 و2018، وثلاثة دولارات (3ر11 ريال سعودي) في 2020.

وتبلغ النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج لكل برميل مكافئ نفطي 9ر4 دولار للبرميل (4ر18 ريال).

وقالت الصحيفة إن تكاليف الاستخراج في شركة أرامكو السعودية تعد من بين المعدلات الأدنى عالميا وذلك بفضل "ما تتميز به المملكة من تكوينات جيولوجية وبيئات ملائمة تقع فيها مكامن الشركة سواء على اليابسة وفي المياه الضحلة، بالإضافة إلى أوجه التكامل التي تستفيد منها الشركة خلال استخدامها لشبكات بنية تحتية وخدمات مساندة ضخمة، إلى جانب النموذج التشغيلي لمعدل النضوب المنخفض، واستخدام أحدث التقنيات".

وكان التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الذي صدر في العاشر من شهر فبراير الماضي أظهر ارتفاع إنتاج السعودية من النفط بواقع 54 ألف برميل يومياً خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً وهو أعلى مستوى إنتاج منذ أبريل 2020، مواصلاً الارتفاع للشهر العاشر على التوالي.