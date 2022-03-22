المنيا: تصوير 200 مواطن لاستخراج رخص القيادة وبطاقات الرقم القومي لهم

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طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع المؤسسات والمجالس المتخصصة ورؤساء الوحدات المحلية، بالتعاون لتقديم كل الخدمات التي تهم المواطن وكبار السن وتقديم الخدمات الصحية وحماية المواطنين من الحوادث المرورية.

من جانبه قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم إرسال سيارة مجهزة للتصوير، لاستخراج بطاقات الرقم القومي بمجلس قروى البرجاية، واستهدفت تصوير 200 مواطن بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والسجل المدني.

جاء ذلك بحضور محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية بالبرجاية، ودكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا؛ لتوفير الوقت للمواطنين وكبار السن وحفاظا على سلامة المارة وتيسير حركة سير المواطن.

وفي سياق متصل ، قال رئيس قرية البرجاية، إنه تم تركيب 35 كشاف كهرباء بطريق مصر - أسوان الزراعي، وتم رفع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطن بقرية دماريس التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية لتيسير حركة سير المواطنين.