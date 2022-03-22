السعودية تعلن قريبا عن مشروع الجسر البري لربط غرب المملكة بشرقها

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه سيتم الإعلان قريبا عن توقيع عقد تنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط شرق السعودية بغربها بقطار سريع مرورا بمنطقة العاصمة الرياض.

يشار إلى أن الحكومة السعودية أعلنت عن تخصيص 200 مليار ريال (5303 مليارات دولار) من فوائض الإيرادات لبناء شبكة نقل حديثة في المدن السعودية، جاء ذلك في بيانات إقرار الميزانية العامة التي أعلنت في 29 ديسمبر الماضي.

وأعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، مؤخرا توقيع عقد استشاري بـ270 مليون ريال لمشروع الجسر البري الذي يربط شرق السعودية بغربها، حيث يربط المشروع عند اكتماله ثلاثة موانئ سعودية على الخليج العربي، والميناء الجاف في العاصمة الرياض بميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر.

ووقعت السكك الحديدية "سار"، عقدا استشاريا مع شركة "فلور" لتولي إدارة المشروع لمدة 84 شهرا، وتضمن فحص تصاميم المشروع، ووضع استراتيجيات التنفيذ، والإشراف على التشغيل المبدئي للمشروع.

وسيسهل مشروع الجسر البري حركة البضائع وتختصر مدة الدوران حول الجزيرة العربية التي تستغرق ما بين 7 إلى 10 أيام إلى نحو يومين.

وأعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة المهندس صالح الجاسر، العام الماضي أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تحمل في طياتها عدداً من المشاريع والبرامج الطموحة والواعدة، والتي تشمل مباشرة استكمال مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، وبناء سكة حديد بين الرياض وجدة، مع تحسين جودة شبكة الطرق بالمملكة، إضافة لإنشاء ناقل وطني جديد.

وأكد أن الاستراتيجية ركزت على الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، عبر إنجاز مستهدفات حيوية؛ أبرزها تقليل معدل الوفيات على الطرق بنسبة 52%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25%، ورفع حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى ما يزيد على 15%.

وكشفت "قناة الإخبارية" أن المشروع، يبلغ طوله 1300 كلم، ويربط بين البحر الأحمر والخليج العربي، وتصل التكلفة التقريبية له حوالي 50 مليار دولار.

وأشارت القناة إلى أن المحطة النهائية للجسر ستكون البحر الأحمر، والتي ستصدّر المملكة عبرها بضائعها، وهو ما يحوّلها إلى منطقة لوجستية تربط الكثير من دول العالم.