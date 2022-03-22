وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي يبحثون إنهاء الاعتماد على روسيا في الطاقة

يعقد وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء بالتكتل اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خيارات فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، وأيضا وضع خطط لإنهاء اعتماد الاتحاد على موسكو في مجال الطاقة.

وقال وزير الدولة السلوفاكي للشؤون الأوروبية، مارتن كلوس، في بروكسل قبيل الاجتماع إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يوافق على خطط "للتأكد من أننا لن نمول العمليات العسكرية الروسية بعد الآن".

وحاول التكتل شل اقتصاد الكرملين ووقف الغزو الروسي لأوكرانيا بأربع جولات غير مسبوقة من العقوبات تستهدف الشركات والأثرياء والبنوك الروسية.

وتريد ألمانيا التركيز على سد الثغرات في العقوبات الحالية التي تم تبنيها بالفعل ضد موسكو.

وقالت وزيرة المناخ وشؤون الاتحاد الأوروبي الألمانية، آنا لورمان، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تطبيق العقوبات "التي تم تبنيها إلى حد غير مسبوق" باستمرار.

ويتجه الاهتمام أيضا إلى التمويل المتدفق من الاتحاد الأوروبي للكرملين من خلال واردات الطاقة الروسية، والذي أصبح أكثر أهمية بسبب الإحجام عن معاقبة قطاع الطاقة الروسي.

ومن أجل وقف هذا، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بالإضافة إلى الحصول على إمدادات جديدة من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر وغيرهما.

وقالت لورمان: "علينا تنويع مصادر إمداداتنا من الطاقة"، وأضافت أن الاستثمار في الطاقة المتجددة، "طاقة السلام"، يجب أن يكون له الأولوية.