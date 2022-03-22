أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أن نحو 3.5 مليون شخص أجبروا على الفرار من أوكرانيا منذ بدء الهجوم العسكري الروسي قبل أقل من شهر، لافتة إلى أن تضافر الجهود أمر بالغ الأهمية لتزويد اللاجئين بمساعدة طويلة الأجل.

ذكر بيان لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن التعامل الدولي كان جيدًا مع الأزمة الإنسانية المستمرة نتيجة فرار المدنيين من أوكرانيا.

وقال مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ماتيو ميكاتشي "ينبغي على جميع الدول الآن أن تلقي نظرة فاحصة على سياسات دمج المهاجرين الخاصة بها وترى ما يمكن تحسينه"، واصفًا استعداد دول جوار أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لاستقبال الفارين وتزويدهم بالحماية المؤقتة والمساعدة الفورية يعد أمرًا رائعًا.

وشدد ميكاتشي، على أن المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يفرون من النزاعات المسلحة شديدة خاصة مع تعرض النساء والأطفال بشكل خاص للاتجار بالبشر.

ولفت البيان إلى أهمية حصول جميع الفارين من أوكرانيا على الدعم الذي يحتاجون إليه خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لافتا إلى أن جميع البلدان المستقبلة للاجئين تواجه تحديات اقتصادية ولوجستية هائلة مع الحاجة إلى تزويدهم ليس فقط بالمساعدة العاجلة، ولكن أيضًا الدعم طويل الأجل بما في ذلك الإسكان والرعاية الصحية والتعليم وإمكانية الوصول إلى سوق العمل.