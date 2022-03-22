ألمانيا تسجل أكثر من 222 ألف إصابة جديدة بكورونا و264 وفاة

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 222 ألفا و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و264 وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن أحدث البيانات الصادرة عن المعهد أن العدد الإجمالى لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 18 مليوناً و772 ألفاً و331 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 126 ألفا و976 شخصا، وأن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالي 14 مليونا و904 آلاف و800 شخص.

وقامت البلاد بتطعيم ما يزيد على 170 مليونا و977 ألفا و292 شخصا بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا على مستوى البلاد.