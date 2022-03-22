مصادر: القابضة الإماراتية تشتري أصولا مصرية بملياري دولار

قالت مصادر مطلعة إن صندوق ثروة سيادي تابع لإمارة أبوظبي وافق على شراء حصص الحكومة المصرية في عدة شركات مصرية بينها أكبر بنك مدرج في البورصة على مستوى شمال أفريقيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مجموعة "القابضة" المملوكة لإمارة أبوظبي وافقت على شراء 18% من أسهم البنك التجاري الدولي المصري كجزء من الاتفاق على شراء حصص الحكومة في عدة شركات مصرية.

وإلى جانب أسهم البنك التجاري الدولي والتي تمثل حوالي نصف قيمة الاتفاق، ستشتري القابضة الإماراتية حصصا في أربع شركات أخرى مدرجة في البورصة المصرية ومنها شركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني.

وأشارت بلومبرج إلى أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من الشركة الإماراتية على هذه المعلومات.

وقالت بلومبرج إن هذه الأموال الإماراتية ستكون جيدة بالنسبة لمصر التي يعاني اقتصادها من تزايد الضغوط الناجمة عن صدمات الأسعار التي سببتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وكان البنك المركزي المصري قد عقد صباح الإثنين اجتماعا استثنائيا للجنة السياسة النقدية حيث قرر زيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ 2017، في حين تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار بشدة يوم الاثنين. وكانت مؤسسة فيتش ريتنجس الدولية للتصنيف الائتماني قد حذرت في وقت سابق من أن الحرب الأوكرانية ستؤدي إلى "تراجع حركة السياحة وارتفاع أسعار الغذاء مع تزايد صعوبة الحصول على تمويل" بالنسبة لمصر.

كانت القابضة الإماراتية قد اشترت في العام الماضي شركة أدوية مصرية، في حين تستثمر في سلسلة متاجر تجزئة إمارتية تتوسع في مصر. وكانت شركة الدار العقارية الإماراتية قد وافقت على شراء شركة سوديك المصرية للتطوير العقاري.