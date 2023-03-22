 الرئيس الأوكراني يتفقد القوات في الخطوط الأمامية بالقرب من باخموت المحاصرة - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مارس 2023 7:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الأوكراني يتفقد القوات في الخطوط الأمامية بالقرب من باخموت المحاصرة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 6:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 6:02 م

تفقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواقع الخطوط الأمامية للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة باخموت المحاصرة في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، التي كانت مركزا لمعارك كبيرة مع الجيش الروسي خلال الأشهر الأخيرة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأوكراني اطلع على الأوضاع الميدانية في المنطقة.

وندد زيلينسكي، في وقت سابق بما أسماه الضربات الروسية "الدموية" لأوكرانيا ليلا، باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار، بالإضافة إلى الهجمات الصاروخية الجديدة وأعمال القصف.

ورفض زيلينسكي، أن يتحدث عن أي وقف محتمل لإطلاق النار من جانب الكرملين، بعد اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو مع نظيره الصيني، شي جين بينج.

وقال الرئيس الأوكراني، في تغريدة له على موقع "تويتر": "في كل مرة يحاول أحدهم سماع كلمة "السلام" في موسكو، يصدر أمر آخر هناك بمثل هذه الضربات الإجرامية".

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن هناك هجوما "ضخما" بطائرات بدون طيار على البلاد، وأنه قد تم إسقاط 16 من أصل 21 طائرة بدون طيار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك