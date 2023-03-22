رئيس الوزراء اليوناني: الانتخابات البرلمانية ستجرى في مايو المقبل

قال رئيس الوزراء اليوناني المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، لقناة "ألفا" التلفزيونية، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في مايو المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد محدد لها.



ويجب أن يتم إجراء الانتخابات في موعد أقصاه السابع من يوليو المقبل.



وبرر ميتسوتاكيس فى تصريحاته التلفزيونية مساء أمس الثلاثاء قراره الخاص بإجراء الانتخابات قبل فترة طويلة من الموعد النهائي المقرر لها في يوليو، بحقيقة أنه سيكون من الضروري إجراء جولتي تصويت على الأرجح، بعد تغيير القانون الانتخابي الذي وضعته الحكومة السابقة.



وكانت الحكومة اليسارية السابقة بقيادة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، قررت التمثيل النسبي البسيط لعدد 300 مقعد في البرلمان. وكان الحزب الأقوى حصل من قبل على 50 مقعدا لتبسيط تشكيل الحكومة.



وفي حال أجريت الانتخابات في مطلع يوليو المقبل، فسيتم إجراء الجولة الثانية في شهر أغسطس، وهو الموسم الحار الذي يفر خلاله معظم اليونانيين إلى الجزر والقرى خارج المدن الكبرى.