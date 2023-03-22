ألمانيا: إصابة طفيفة لأحد أفراد القوات الخاصة خلال مداهمة لحركة مواطنو الرايخ

وقعت إصابة طفيفة لأحد أفراد القوات الخاصة التابعة للشرطة الألمانية، جراء إطلاق النار عليه أثناء عملية مداهمة بتكليف من الادعاء العام في مدينة رويتلينجن.



يذكر أن عملية المداهمة التي تمت اليوم الأربعاء لها صلة بحركة "مواطنو الرايخ" اليمينية المتطرفة.



وحسب معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن حالة الشرطي مستقرة وتم القبض على الجاني.



كان الادعاء العام الألماني أعلن في وقت سابق من اليوم أن أعيرة نارية أطلقت خلال مداهمة في مدينة رويتلينجن جنوبي شتوتجارت، لكنه لم يذكر عندئذ ما إذا كانت هناك أية إصابات.



وكانت وسائل إعلام ألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن المداهمات استهدفت ما يسمى بحركة "مواطني الرايخ"، وهي حركة يمينية متطرفة لا تعترف بسلطة الدولة الألمانية.