نائب رئيس جنوب إفريقيا يرد على طلبات الإحاطة بالبرلمان غدا

من المنتظر أن يرد نائب رئيس جنوب أفريقيا، بول ماشاتيل، على طلبات الإحاطة الشفوية في الجمعية الوطنية غدا الخميس.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب نائب الرئيس اليوم الأربعاء "ستكون المرة الأولى، التي سيمثل فيها نائب الرئيس، أمام البرلمان منذ تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، حسب وكالة أنباء جنوب أفريقيا اليوم.

وتعتبر طلبات الإحاطة البرلمانية، طبقا للرئاسة أساسية لمحاسبة مسئولي السلطة التنفيذية وضمان ثقة الشعب في الحكومة.

وقال مكتبه إن أول مثول لنائب الرئيس أمام الجمعية الوطنية، يعد فرصة أيضا للشعب لتقييم أداء الحكومة في مختلف المسئوليات المنوطة بها.

وسيتحدث نائب الرئيس عن الأثر، الذي يمكن أن يحدثه استرداد الديون لشركة "اسكوم" الحكومية للطاقة، من قبل البلديات، على تقليص فترات تخفيف الحمل الكهربائي، والدور الذي يمكن أن يضطلع به الزعماء التقليديون في تسهيل الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المناطق الريفية.