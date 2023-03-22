أشار الصحفي الإسباني خوسيه ألفاريز خلال برنامج " الشيرنجيتو " أن برشلونة يعمل على التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على مدار عشرة أيام.

ويعد اللاعب الأرجنتيني الصفقة التي يرغب خوان لابورتا، في الحصول عليها بهدف الاعتزال داخل ملعب الكامب نو خلال السنوات المقبلة، بعد أن شارك لمدة موسمين داخل ملعب حديقة الأمراء.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب تعاقده حتي الآن في ملعب حديقة الأمراء، على الرغم من الرغبة القوية في البقاء في أوروبا بهدف الفوز بالكرة الذهبية.

في الوقت ذاته يرغب باريس سان جيرمان في تجديد عقد ميسي، لكن لا يوجد نيه للنادي العاصمي لزيادة قيمة الراتب السنوي للنجم الارجنتيني الأمر الذي قد يعرقل المفاوضات بين الطرفين. وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم خلال 31 مباراة سجل خلالها 17 هدف، وقدم مثلها تمريرات حاسمة لزملائه.