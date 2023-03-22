فوز فريق كلية التجارة بكأس رئيس جامعة طنطا

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فاز فريق كلية التجارة لكرة القدم ببطولة كأس رئيس جامعة طنطا في نسختها الأولى؛ بعد تغلبه على فريق كلية الآداب في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب كلية التربية الرياضية بمجمع الكليات بسبرباي، حيث حصد المركز الثاني فريق كلية الآداب والمركز الثالث فريق كلية الهندسة والمركز الرابع فريق كلية التمريض.

وهنأ الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا الفريق الفائز، مشيدا بما لمسه من مشاركة إيجابية وروح التعاون بين اللاعبين بالتجربة.

وحرص الطلاب على المشاركة الفعالة سواء بالمشاركة ضمن الفرق المتنافسة أو بالحضور للمشاهدة والمتابعة ودعم فرق كلياتهم، مؤكدا أن الفعاليات الرياضية التنافسية تصنع حالة من الوعي بالقيم الأخلاقية وتعزز الانتماء المؤسسي والوطني.

أضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البطولة استمرت على مدار شهر كامل وفق جدول زمني للمباريات والمنافسات بمشاركة كل كليات جامعة طنطا.

وأوضح أن النسخة الأولى من البطولة شهدت اهتماما كبيرا من الطلاب وخلق روحا من التنافس عظمت المخرجات المستهدفة من إقامة البطولة بالاضافة الى اسهامها في الكشف عن الموهوبين رياضيا ورعايتهم.

شهدت المباراة النهائية حضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتورة عفاف بصل عميدة كلية التمريض، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وممثلي اتحاد طلاب الجامعة.