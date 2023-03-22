حجازي: الرئيس يهتم بتطوير منظومة التعليم باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الشاملة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن.

وقال حجازي، خلال لقاء مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي، تضع قضية النهوض بالتعليم على رأس أولوياتها وبرامجها وسياساتها، موضحا أن خطة تطوير التعليم تستهدف تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، وعدم اقتصار دور الطلاب على تلقي المعلومات فقط بل الاستفادة من نظام تعليمي متكامل يكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق "رؤية مصر التنموية 2030".

وشدد على أن الولاء والانتماء ضمان لاستقرار مصر، وأن وزارة التربية والتعليم حريصة على التعريف بجهود وإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية، وبيان فداحة الجرائم التي تسبب فيها الإرهاب الأسود، وإلقاء الضوء على التضحيات الجسام التي قدمها الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، منوها بدور وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية في بناء قدرات معلمي التربية الدينية والتصدي لأفكار التطرف والغلو.

وأوضح أن الوزارة جسدت كل ما يتعلق بالولاء والانتماء في العديد من الأعمال الفنية القيمة، وكذا موضوعات التعبير خلال الامتحانات، وفي المناهج المصرية والمسابقات التي تنظمها الوزارة وتكريم الفائزين بها، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق مبادرة "أولمبياد مدارس مصر" من محافظة السويس.

وأشار إلى أهمية المبادرة الرئاسية (1000 مدير) لتولي إدارة المدارس، لافتا إلى أنه يتم تدريب هؤلاء المديرين لمدة 6 أشهر للحصول على دبلومة مهنية، ومعربا عن ثقته في أن المبادرة ستُحدث نقلة نوعية في إدارة المدارس في مصر.

وقال إن هناك دعما واضحا من جانب القيادة السياسية، في سبيل النهوض بمنظومة التعليم بكافة عناصرها، مع وجود توجيه بضرورة سد العجز في المدرسين أو المدربين، مشيرا إلى مسابقة تعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع ٣٠ ألف معلم سنويا ، موضحا أنه يتم اختيار المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.

وأضاف أن الوزارة حريصة على التفاعل مع الإعلام، إيمانا بدوره المؤثر في المجتمع، وأن بناء الإنسان ليس مسئولية الوزارة بمفردها أو وزير بعينه، وإنما بمشاركة كافة جهات الدولة، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بالمنظومة التعليمية، لا تُتخذ بشكل منفرد، وإنما من خلال لجان فنية متخصصة تعمل على مدى اليوم لخدمة المنظومة.