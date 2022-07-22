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رسمياً.. الزمالك يعلن إنهاء حقبة فيريرا

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 5:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 5:02 م

أنهى أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتفاوض أمير مرتضى مع المدير الفني البرتغالي بشأن مستحقاته لدى النادي، وتنازل جوسفالدو  فيريرا عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة الماضية وما قدمه للنادي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.


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