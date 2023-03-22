كشف محمد شاكر خضير، مخرج مسلسل تحت الوصاية؛ عن تفاصيل العمل الفني المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، عبر شاشة تلفزيون«ON».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «ON E» مساء الثلاثاء، إن المسلسل يتناول قضية الأمومة من منظور التضحيات التي تقدمها الأم «منى زكي» في سبيل الحفاظ على أطفالها من الوقوع داخل دائرة الخطر، كما لو كانت «بطل خارق» حسب وصفه.

ولفت إلى ندرة المعلومات المتوفرة، بشأن عالم وقصة المسلسل الذي تدور حوله الأحداث قبل فترة التحضير، مشيرا إلى إغفال السينما والدراما تناوله بالشكل الكافي، موضحا أنه يتحدث عن عوالم جديدة لم تعالجها الدراما من قبل داخل إطار اجتماعي وتشويقي.

وأشار إلى تنوع مواقع التصوير بدءا من عزبة البرج بدمياط إلى إسكندرية والقاهرة، لافتا إلى تزامن الهجوم على بوستر الفنانة منى زكي مع تصويرها؛ مشاهد صعبة للغاية في عرض البحر معقبا: «الفنانة منى زكي تبذل مجهود مرعب»، حسب تعبيره.

وأعرب عن استمتاعه الشخصي بتجربة العمل من الفنانة منى زكي، مشيرا من جانبه إلى تناسب عدد حلقات المسلسل مع القضية التي يطرحها العمل، لافتا إلى تعرض بعض الموضوعات للظلم؛ نتيجة استعراضها على 30 حلقة.