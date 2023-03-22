حازم إمام يدعو الجماهير لمؤازرة المنتخب الوطني في مواجهة مالاوي

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تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن المواجهة المرتقبة للمنتخب الوطني أمام نظيره مالاوي، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار - 2023».

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره مالاوي، على ستاد الدفاع الجوي يوم الجمعة القادمة، في إطار منافسات مسابقة البطولة الإفريقية 2023.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية: «جميع المنتخبات في مجموعتنا لديها 3 نقاط، وهذا أمر جيد وسيى في نفس الوقت، لأن جميع الفرق لديها فرصة للتأهل، ويجب علينا الفوز في المباريات المتبقية».

وأضاف: «شاهدت المباراتين السابقتين لمنتخب مالاوي، وهو فريق محترم للغاية، ويتميز بالسرعة والتحولات الهجومية المميزة».

وأوضح: «نتمنى رؤية عدد كبير من المشجعين في مباراة منتخبنا الأوليمبي اليوم، خصوصًا أنها بنظام خروج المغلوب ونحتاج لتحقيق الفوز ».

وأتم: «نتمنى أن تملأ الجماهير ملعب الدفاع الجوي في مباراة المنتخب الوطني أمام مالاوي، نود دائمًا استغلال دعم الجماهير لأنه يكون اللاعب رقم 1».