حازم إمام يدعو الجماهير لمؤازرة المنتخب الوطني في مواجهة مالاوي

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن المواجهة المرتقبة للمنتخب الوطني أمام نظيره مالاوي، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار - 2023».
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره مالاوي، على ستاد الدفاع الجوي يوم الجمعة القادمة، في إطار منافسات مسابقة البطولة الإفريقية 2023.
وقال إمام في تصريحات تليفزيونية: «جميع المنتخبات في مجموعتنا لديها 3 نقاط، وهذا أمر جيد وسيى في نفس الوقت، لأن جميع الفرق لديها فرصة للتأهل، ويجب علينا الفوز في المباريات المتبقية».
وأضاف: «شاهدت المباراتين السابقتين لمنتخب مالاوي، وهو فريق محترم للغاية، ويتميز بالسرعة والتحولات الهجومية المميزة».
وأوضح: «نتمنى رؤية عدد كبير من المشجعين في مباراة منتخبنا الأوليمبي اليوم، خصوصًا أنها بنظام خروج المغلوب ونحتاج لتحقيق الفوز ».
وأتم: «نتمنى أن تملأ الجماهير ملعب الدفاع الجوي في مباراة المنتخب الوطني أمام مالاوي، نود دائمًا استغلال دعم الجماهير لأنه يكون اللاعب رقم 1».