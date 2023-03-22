دقلو يدعو السودانيين لتخصيص السبت يوما عاما للنظافة

دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، السودانيين لتخصيص يوم السبت من كل أسبوع يوما عاما للنظافة.



وفي كلمة له خلال مؤتمر تنمية وتطوير ولاية الخرطوم، حث دقلو المواطنيين على ضرورة مساعدة الجهات العاملة في النظافة من خلال عدم ترك مخلفات الأطعمة والمشروبات في العراء، خاصة في الساحات العامة وأماكن الترفيه، وفق وكالة الأنباء السودانية.



وأوصى الأسر وجميع مرتادي الأماكن العامة، بجمع مخلفات الأطعمة والنفايات في أكياس ووضعها في الأماكن المخصصة، لمساعدة الجهات المختصة في عمليات النظافة.



وأضاف: "يجب جمع باقي مخلفات الطعام والشراب وربطها في حقيبة بلاستيكية ووضعها في السلة، حتى ننعم ببيئة صحية نظيفة".



واقترح دقلو تخصيص يوم السبت من كل أسبوع يوما عاما للنظافة، يخرج فيه الجميع لنظافة الخرطوم، لافتا إلى أنه سيشارك شخصيا بالنزول إلى الشارع للمساعدة في عمليات النظافة.



كما انتقد سلوك بعض المواطنين، الذين يرمون مخلفات المشروبات في قارعة الطريق، مشيراً إلى أن مثل هذه السلوكيات تضر بالبيئة.