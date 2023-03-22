 الرئيس السيسي لطالبات أكاديمية الشرطة: إحنا مش بندربكم.. إحنا بنتلقى منكم وبنسمع رأيكم - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي لطالبات أكاديمية الشرطة: إحنا مش بندربكم.. إحنا بنتلقى منكم وبنسمع رأيكم

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 4:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 4:56 م

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الطالبات المستجدات خلال الجولة التفقدية التي أجراها فجر اليوم الأربعاء بأكايمية الشرطة.

وقال الرئيس مخاطبا الطالبات: "إحنا في التدريبات مش بس بنعلّم.. إحنا كمان بنتلقى منكم وبنسمع رأيكم"، مؤكدا أنهن أصبحن جزء من منظومة التطوير في المستقبل.

وسأل الرئيس الطالبات، إحدى الطالبات عن حلمها، فقالت: "حلمي كان وجودي في الأكاديمية وبدأت حلمي.. باحلم إني أطور من نفسي.. الحمد لله إني في المكان العظيم ده".

وكان الرئيس السيسي، قد أجرى فجر اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، وتابع تدريب فترة إعداد الطلبة والطالبات الجدد الملتحقين حديثا بالأكاديمية.


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